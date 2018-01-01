اصدار شروط الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2018/2019

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية وهيئة التميز والابداع أسس وشروط الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للعام الدراسي 2018/2019 .

وبينت الوزارة أن قبول طلبات الترشح يبدأ في مديريات التربية بالمحافظات اعتبارا من الاول من شهر تموز القادم ويستمر لغاية السادس والعشرين منه.

وتتضمن شروط التسجيل حصول الطالب على معدل لا يقل عن 80 بالمئة في شهادة التعليم الأساسي أي مجموع درجات لا يقل عن 2480 علامة، وألا يقل معدل مجموع درجات مادتي الرياضيات والعلوم عن 85 بالمئة /850/علامة والا يتجاوز عمر الطالب /16/ عاما بتاريخ /1/10/2018/.

ويخضع المتقدمون لاختبارات القبول بمراحلها الثلاث وتختص المرحلة الأولى بالاختبارات العقلية والمدرسية وتقام في مديريات التربية بالمحافظات والناجحون في هذه الاختبارات يتأهلون لاختبارات المرحلة الثانية والتي تتضمن “اختبارات الذكاء المتعددة” ويتأهل الناجحون في هذه المحطة لاختبارات المرحلة الثالثة التي تقام بطريقة “المقابلة الشخصية”.