الجيش يؤكد التزامه بحماية المواطنين والتصدي بحزم لتنظيم "جبهة النصرة" في الجنوب السوري

جهينة نيوز

اكد مصدر عسكري استمرار تنظيم "جبهة النصرة" بارتكاب الجرائم وترويع المواطنين واستهداف نقاط تمركز الجيش العربي السوري وتوتير الأوضاع في الجنوب لمنع إتمام المصالحات المحلية مع بقية المجموعات المسلحة الجاهزة لتسليم السلاح وتسوية أوضاعها.

واوضح المصدر: ان الجيش العربي السوري يؤكد التزامه بحماية المواطنين والتصدي بكل حزم لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وبين المصدر انه لن يكون مصير هذا التنظيم الإرهابي المنتشر في الجنوب السوري إلا كغيره في المناطق التي سبق وتم تطهيرها بالكامل من رجس الإرهاب التكفيري وداعميه وعادت إلى حضن الوطن