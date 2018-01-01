قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية بدءا من 1 تموز

جهينة نيوز

حددت وزارة التعليم العالي موعد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية في النافذة الواحدة كوة مديرية تعادل الشهادات اعتبارا من يوم الأحد 1-7- 2018 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 19-7- 2018.

ويشمل إعلان تعادل الشهادات حملة شهادات الإجازة في الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والإجازة في هندسة العمارة والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حائزي الإجازة بالعلوم الصحية، قبالة، تمريض، التقانات الحيوية، تخصص السمع والنطق،طب بيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية الدورة الثانية لعام 2018.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم الى الإعلان لمراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة الموقع الالكتروني للمركز.

وتجري وزارة التعليم العالي امتحانا تقويميا وطنيا لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.