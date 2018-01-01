روحاني يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية ويعلن استعداده توطيد العلاقات بصورة أكبر

الإثنين, 25 حزيران 2018 الساعة 14:14 | سياسة, عالمي

روحاني يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية ويعلن استعداده توطيد العلاقات بصورة أكبر

جهينة نيوز

أرسل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، برقية تهنئة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معلنا استعداد إيران لتوطيد العلاقات مع تركيا بصورة أكبر.

وجاء في بيان عن رئاسة الجمهورية في إيران اليوم الاثنين: "روحاني يؤكد على متانة العلاقة التاريخية وحسن الجوار والروابط الاقتصادية بين الدولتين".

وأضاف البيان أن الرئيس روحاني يتمنى الرخاء والتطور والمزيد من الاستقرار للشعب التركي.

كما أعرب روحاني عن أمله في تعزيز التعاون الوثيق والمسؤول بين البلدين إزاء التطورات الجارية في المنطقة والعالم الإسلامي وتوفير أسس أفضل لإيجاد حلول للمشاكل وتنمية السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفن، أمس الأحد، فوز رجب طيب أورغان، بولاية رئاسية ثانية، بنسبة 53 في المئة بعد فرز أغلب أصوات الناخبين.


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