إيران تهدد باستئناف أنشطتها النووية في هذه الحالة؟

جهينة نيوز

هدد وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، اليوم الاثنين باستئناف نشاط بلاده النووي في حال فشل الدول المشاركة فيه، وعدم قدرتها على تلبية مطالب إيران بعد انسحاب أمريكا منه.

وقال علوي خلال زيارته لمنشأة "فوردو" النووية: إذا تخلفت أطراف الاتفاق النووي عن التزاماتها، سنستأنف نشاطنا النووي بمعدل أضعاف ما كنا عليه قبل الاتفاق"، مشددا على أن الذين نكثوا عهودهم سيدركون تضررهم أكثر من إيران"، بحسب ما ذكرته وكالة "فارس".

وتابع علوي: "طهران ستبرهن على وجه السرعة لأطراف الاتفاق النووي أن أبناء الثورة قادرون على التحرك بوتيرة أسرع".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، الشهر الماضي، وفرض عقوبات جديدة على طهران، بينما أعلنت الدول الأوروبية التزامها بالاتفاق وأنها ستقدم مساعدات لإيران.

من جانبها قالت طهران إنه إذا لم تفلح جهود الدول المشاركة في الاتفاق في إنجاحه، فإنها ستستأنف أنشطتها النووية بصورة أكبر من المستويات السابقة.

وقبل عام 2015، كانت إيران تعمل على تخصيب اليورانيوم بوتيرة متسارعة، تراجعت بصورة كبيرة بعد توقيع الاتفاق النووي مع أمريكا والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.