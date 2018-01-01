رغم تهنئتها للسعوديات على القيادة.. أحلام تغضبهن لهذا السبب؟

جهينة نيوز:

في تعليق لها على السماح للنساء السعوديات بالقيادة، أثارت الفنانة أحلام غضب هؤلاء. فقد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" رسماً هنأتهن من خلاله على ذلك.

وحيث كتبت أحلام تعليقاً على الرسم: "مبروك لبنات ونساء السعودية بالسواقة، وهذا يوم تاريخي تسطر باسمكم، أتمنى لكم التوفيق ومزيدًا من الازدهار والتقدم".

إلا أن ما أضافته أثار موجة كبيرة من الجدل حيث كتبت: "السعادة اللي شهدتها في عيونكم، أمس، أسعدتني بالرغم من إني كنت ضد السواقة في السعودية بشكل عام".

وقد تابعت بعد ذلك: "لكن فعلًا هو حق للمرأة السعودية الناجحة في كل مجالاتها، الله يحميكم ويحرسكم ويحفظكم، انتبهوا من السرعة والانشغال بالموبايلات أثناء السواقة وانتوا قدها".

واعتبر عدد كبير من المتابعين أن الفنانة متناقضة وغير واضحة في آرائها. ورأوا أنها كانت ترفض قيادة السعوديات وأنها قامت بالتهنئة مراعاة لجمهورها السعودي.

يشار إلى أن أحلام كانت قالت خلال حلولها ضيفة على برنامج الفنانة أروى الذي يعرض على شاشة MBC إنها تعارض قيادة المرأة السعودية وتفضل اعتمادها على السائق الخاص.