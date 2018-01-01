أسعار النفط تنخفض بفعل اتفاق «أوبك» على زيادة الإنتاج

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، في وقت يضع متعاملون في اعتبارهم زيادة متوقعة للإنتاج قدرها مليون برميل يوميا عقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع الماضي.

وعلى رغم هذا يقول محللون إن من المرجح أن تظل أسواق النفط العالمية تتسم بشح نسبي هذا العام.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينيتش، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7 في المئة، بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 68.42 دولار للبرميل بانخفاض 0.2 في المئة، حيث تلقت دعما يفوق ما تلقاه «برنت» بفعل انخفاض طفيف في أنشطة الحفر الأميركية وتوقف إمدادات من كندا.

وقفزت الأسعار في البداية بعد الإعلان عن اتفاق «أوبك» أواخر الأسبوع الماضي للاعتقاد بأن الاتفاق لم يدعم الإمدادات بالقدر الذي كان يتوقعه البعض.

وتخفض «أوبك» وشركاء غير أعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

المصدر رويترز