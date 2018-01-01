"التحالف الامريكي" يجلي بالمروحيات متزعمين اثنين من "داعش" على الحدود السورية العراقية

جهينة نيوز

أجلت حوامتان تابعتان “للتحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن متزعمين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة تويمين على الحدود السورية العراقية.

وبحسب مصادر أهلية من المنطقة فإن “قوات أمريكية نفذت عملية انزال عبر حوامتين تابعتين لما يسمى “التحالف الدولي” في منطقة تويمين عند الحدود السورية العراقية وقامت بنقل اثنين من عناصر تنظيم "داعش" إلى مقر للقوات الأمريكية المحتلة بمدينة الشدادي”.

ولفتت المصادر الى أن عملية الانزال الجوي والاجلاء تمت من دون أي اشتباكات وبتنسيق وتعاون من ميليشيات “قسد” التي تدعمها في المنطقة.

وتتزامن عمليات إجلاء طيران “التحالف الدولي ” لإرهابيي “داعش” مع ارتكابه مجازر بحق أهالي ريفي دير الزور والحسكة حيث ارتكب منذ مطلع الشهر الجاري 6 مجازر في قرى الشعفة والحردان وتل الشاير وخويبيرة وجزاع استشهد وجرح فيها 68 مدنيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء.

سانا