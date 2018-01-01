"أنصار الله" تؤكد قدرتها على تسديد ضربات باليستية في أماكن لا يتوقعها العدو

جهينة نيوز

أكد الناطق الرسمي لجماعة "انصار الله" محمد عبدالسلام أنه كلما استمر العدوان على اليمن فإن قدرات شعبنا اليمني الصاروخية الباليستية تتعاظم بما يمكنها من تسديد ضربات في أماكن لا يتوقعها العدو.

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر منتصف ليل الأحد/ الاثنين: "كلما استمر العدوان وطالت الحرب تعاظمت قدرات شعبنا اليمني الصاروخية الباليستية بما يمكنها من تسديد ضربات في أماكن لا يتوقعها العدو.

وشدد على أن "هذا عملٌ وطني يجمع عليه كل اليمنيين في الداخل والخارج حتى من الذين في وسط مدينة الرياض يجدون في صواريخ بلادهم مبعث اعتزاز وافتخار".

تأتي تصريحات عبد السلام عقب قصف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بعدد من الصواريخ الباليستية نوع "بركان تو اتش" مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض، وذلك ردا على استمرار العدوان والمجازر بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.