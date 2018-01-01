ماهي شروط الترشح للانتخابات المحلية ؟

جهينة نيوز

قال وزير الادارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن صدور المرسوم رقم /214/ تاريخ 24/6/2018 بتحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية بتاريخ 16/9/2018 ياتي انعكاساً حقيقياً وصادقاً لإرادة الشعب باستكمال مسيرة الانتصار على الإرهاب , والتركيز في هذه المرحلة على تعزيز الخدمات والنهوض بالدور التنموي في المجتمعات المحلية وكذلك التركيز على إعادة الإعمار والبناء بما يخدم إعادة المهجرين إلى منازلهم.

وشدد مخلوف في بيان صحفي نشر على صفحة الوزارة على "الفيس بوك" على أهمية انتخاب مجالس محلية جديدة بالطريقة الديمقراطية التي كرسها قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 , مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بالمشاركة الواسعه في العملية الانتخابية لاختيار الأكفأ والأقدر على خدمة المواطنين وتنمية المجتمعات المحلية في الوحدات الإدارية على امتداد الوطن.

وأكد وزير الادارة المحلية على دعوة كل من يجد لديه من الأهلية والكفاءة أن يترشح لهذه الانتخابات خلال الفترة المحددة.

وأشار بيان وزارة الادارة المحلية إلى أن طلبات الترشيح تقدم إلى لجان الترشيح القضائية المشكلة وفق قانون الانتخابات العامة خلال سبعة أيام بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والمتوقع أن يكون في 22/7/2018.

ووفقا لماورد في البيان فإن المرشح يجب أن تتوفر فيه عدة شروط هي:

1-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح , ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011.

2-أن يكون متماً للخامسة والعشرين من عمره.

3-أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

4-ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.

5-غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية مالم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون , وتحدد الجنح الشائنة و المخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

6-أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.