مسشار ترامب لشؤون الأمن القومي إلى موسكو لبحث ترتيب لقاء بين ترامب وبوتين

جهينة نيوز

يبدأ مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون اليوم الاثنين، جولة لـ 3 أيام يزور خلالها موسكو، لمناقشة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي غاريت ماركيس، في وقت سابق على حسابه في تويتر: "مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون سيزور بين الـ 25 وحتى الـ 27 يونيو حزيران إلى لندن وروما لمناقشة القضايا الأمنية، وسينتقل إلى موسكو لمناقشة اجتماع محتمل بين الرئيسين ترامب وبوتين".

ورجحت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، أن يعقد اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في شهر يوليو تموز القادم، وبالتالي، وفقا لمصادر وكالة بلومبرغ، فهناك احتمالان لمثل هذا الاجتماع، قبل قمة الناتو، التي ستعقد في 11 يوليو تموز في بروكسل، وبعد زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة في 13 يوليو تموز.

وكان البيت الأبيض قد اعلن يوم الخميس الماضي أن جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، سيتوجه الأسبوع المقبل الى موسكو لتنسيق وتنظيم لقاء قمة ثنائي بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، التقى السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف.

وناقشا في الاجتماع الأول من نوعه، العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعاد السفير بولتون، التأكيد على أن علاقات أفضل هي في مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

الى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "يتوقع أن تسفر زيارة مستشار ​الأمن القومي الأميركي​​جون بولتون​ المزمعة إلى ​موسكو​ عن عقد اجتماع بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​".

وأشار بومبيو، في تصريح له، الى ان "بولتون يعتزم السفر إلى موسكو يوم الأحد أو الاثنين"، منوهاً الى "أننا نعتقد أن ترامب سيلتقي على الأرجح مع نظيره في وقت قريب بعد زيارة بولتون لموسكو".

من جانبه أعلن بوتين في مطلع حزيران/ يونيو عن استعداده للقاء ترامب، موضحا أن العديد من الدول، على غرار النمسا بشكل خاص، مستعدة لاستضافة هذه القمة. ورغم العقوبات الأوروبية على روسيا بقيت النمسا قريبة من موسكو.

وقرار ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الايراني ساهم في زيادة الخلافات بين البلدين بعد أن أكدت موسكو تمسكها به.

ويعود اللقاء الاخير بين بوتين وترامب الى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في فييتنام.