"jeep" تطلق أحدث سياراتها

جهينة نيوز

سربت شركة "jeep" الأمريكية معلومات عن سيارة "Renegade" المعدلة التي ستظهر في الأسواق قريبا.

وتميزت هذه السيارة عن سابقاتها من سلسلة "Renegade" بهيكل أكثر عصرية، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وتصميم يوحد ألوان ممتصات الصدمات مع السقف بصورة في غاية الأناقة.

كما حصلت قمرة "Renegade" الجديدة على أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة متطورة بحجم 8.4 بوصة، قادرة على التعامل مع نظامي أندرويد وios.

وزودت النسخ العادية من هذه السيارات بمحركات بسعة 1.3 لتر وعزم 120 حصانا، أما النسخ الرياضية فزودت بمحركات توربينة بنفس السعة قادرة على توليد عزم 150 و180 حصانا.

المصدر: رامبلر