طواقم طائرات ومركبات قتالية يعودون من سوريا إلى روسيا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم طائرتي "كا-52" وطواقم مركبات قتالية عادوا إلى روسيا بعد تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم في سوريا.

وبحسب البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع الروسية، فإنه تم يوم أمس نقل الطواقم إلى قاعدة حميميم عن طريق المروحيات، ليتم بعد ذلك إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة "آن-124" (رسلان).

وعاد الأسبوع الماضي من سوريا 11 طائرة حربية ومروحية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عاد من سوريا أيضا عدد من الفنيين المتخصصين في خدمة وصيانة الطائرات إلى روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن عودة أفراد الوحدة الطبية الجوية الخاصة من محافظة تولا الروسية، بعد أن أنجزوا بنجاح مهمات تقديم المساعدة الطبية لسكان سوريا.

سبوتنيك