مقتل 9 عسكريين سعوديين في نجران بينهم ضباط كبار

جهينة نيوز

نشر مغردون سعوديون معلومات عن مقتل تسعة عسكريين سعوديين في نجران بينهم ثلاثة ضباط في كمين للجيش اليمني واللجان الشعبية أمس.

وورد في أحد الحسابات أن “العقيد الركن هزاع أبو هليبه الديحاني” وهو ضابط في “اللواء السادس” قتل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها وقتل معه ثمانية عسكريين بينهم ضابطان في كمين نصبه مقاتلون يمنيون في نجران، وأرفقت المعلومات بصورة للديحاني.

وكان الناطق الرسمي لانصار الله محمد عبد السلام أعلن في تغريدة له عن اقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية موقعاً مستحدثاً خلف موقع “الحلق” العسكري السعودي في جبهة نجران، وتم خلال العملية احراق ثلاثة أطقم عسكرية تابعة للعدوان السعودي قتل فيها عدد من جنوده.

قناة نبأ الفضائية