زلزال يهز منطقة بيلوبونيز جنوب اليونان دون وقوع إصابات او خسائر

جهينة نيوز

هز زلزال بلغت قوته 5.5 درجة منطقة بيلوبونيز جنوب غرب اليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على بعد 26 كيلومترا غربي بلدة ميثوني على عمق 30.4 كيلومتر.

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر جسيمة.

وقال جيراسيموس بابادوبلوس مدير معهد أثينا لأبحاث الأرض لتلفزيون "إي.آر.تي" اليوناني إن هزة تابعة بلغت قوتها 3.3 درجة.

وبيلوبونيز هي شبه جزيرة تفصلها قناة كورنث عن باقي أراضي اليونان.