الداخلية السعودية تحذر الرجال من ملاحقة النساء اثناء قيادتهن للسيارات!

جهينة نيوز

حذّرت وزارة الداخلية السعودية من يتجاوز القانون بملاحقة النساء وتصويرهن خلال قيادتهن للسيارات أو السخرية منهن.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي "ثقته الكبيرة بالتزام الجميع بالأنظمة والتعليمات وعدم التجاوز على خصوصيات الآخرين أو كرامتهم أو حريتهم التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أيا كان الآخرون سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا".

وحذّر التركي خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض لتسليط الضوء على تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة السيارات، من أن "كل من يتجاوز ذلك سيتعامل معه رجال الأمن بكل تأكيد وسيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة".

ورأى مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة اللواء محمد بن عبد الله البسامي أن استراتيجية الإدارة العامة للمرور الآن تتمثل في التركيز على جودة المخرجات، مضيفا: "لا يعنينا أو يهمنا كم عدد إصدار الرخص وإنما هل المرأة قادرة على القيادة أم لا؟".

وتابع: "أثناء استبدال الرخص للسائقات في 22 موقعا في المملكة هناك نساء حاصلات على رخص القيادة من دول أخرى خارج المملكة لم يتمكن من اجتياز الاختبار".

وأضاف أنه "تم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة"، لافتا إلى أن أكثر من 120 ألف امرأة تقدمن للحصول على رخص القيادة، وأن الطلب لا يزال كبيرا جدا.

وحذّر المتحدث باسم الداخلية السعودية مجددا من أن "كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة، وأن نظام مكافحة التحرش موجه لكافة الأشخاص".

كما أشار إلى أنه "لا يوجد في نظام المرور مواقف (سيارات) خاصة للنساء.. وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط".