مدير القسم الإعلامي لمنتخب مصر ينفي ما تردد عن نية محمد صلاح الاعتزال

جهينة نيوز

نفى مدير القسم الإعلامي للمنتخب المصري لكرة القدم أسامة إسماعيل في حديث خاص مع قناة RT، نية نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح الاعتزال بعد مونديال روسيا.

وقال إسماعيل ردا على سؤال عن حقيقة الأنباء التي وردت في الموقع الرسمي لقناة CNN الأمريكية حول نية صلاح الاعتزال بعد المونديال: "محمد صلاح متواجد حاليا في معسكر المنتخب، ولم يبلغ إدارة البعثة بأي شيء من هذا القبيل، ولم يجر أي حديث بهذا الخصوص إطلاقا، لا أعلم من أين جاءت قناة CNN بهذه الأنباء".

وأضاف: "صلاح لاعب كبير جدا، وعلى مستوى عالمي، ولا يؤخذ منه إلا ما ينشره في حسابه الرسمي في تويتر".

وكانت شبكة قنوات "CNN" الأمريكية قد كتبت يوم أمس عبر موقعها الرسمي، أن صلاح يفكر في الاعتزال دوليا بعد مباراة السعودية الأخيرة لمنتخب الفراعنة في المونديال.

المصدر: RT