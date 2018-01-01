انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار والتوترات التجارية تحد من الانخفاض

جهينة نيوز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1264.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 1266.60 دولار للأوقية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بتصعيد حرب تجارية مع أوروبا عبر فرض رسوم نسبتها 20 بالمئة على جميع واردات السيارات التي يتم تجميعها في الاتحاد الأوروبي.

كما يعتزم ترامب حظر استثمار كثير من الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وانخفضت الأسهم العالمية جراء تصاعد التوترات التجارية فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 94.585، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2017 عند 95.529 في أواخر الأسبوع الماضي.

ويستفيد الذهب في العادة من التوترات السياسية والاقتصادية لكنه يواجه صعوبة هذه المرة في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بقوة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأمريكيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 16.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 873.70 دولار للأوقية. ولامس البلاتين 851.74 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2016.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 951.22 دولار للأوقية. وتراجع المعدن لأدنى مستوى في سبعة أسابيع إلى 947.15 دولار للأوقية يوم الجمعة.