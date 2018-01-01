الجيش بدعم سلاح الجو الروسي يصد هجوماً للنصرة جنوب سوريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري بدعم من سلاح الجو الروسي صد هجوما ل "جبهة النصرة" على عدة بلدات جنوب سوريا، ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له اليوم الاثنين، إن مسلحي "جبهة النصرة" شنوا هجوما ضد بلدات بجنوب سوريا "سبق أن انضوت طواعيا تحت لواء السلطة الشرعية"، لكن الجيش السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي ومشاركة تشكيلات من "الجيش الحر" كانت قد اعلنت انضمامها للجيش السوري تمكنوا من صد الهجوم".

وأضاف البيان أن العملية أدت إلى مقتل 70 مسلحا وتدمير 3 مدرعات و14 سيارة رباعية الدفع لهم، بينما لم تتكبد القوات السورية أي خسائر.

وذكر مركز المصالحة، أن بلدة التبة في درعا انتقلت طواعية تحت سيطرة القوات الحكومية ليبلغ بذلك عدد بلدات المحافظة التي انضوت تحت لواء الحكومة السورية 12 بلدة.