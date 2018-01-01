24 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي في مدينة عمران اليمنية

جهينة نيوز

ارتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة راح ضحيتها 24 مدنياً بين شهيد وجريح بعد أن استهدف بقصف جوي أحد الأحياء السكنية في مدينة عمران عاصمة محافظة عمران.

وقال مراسل المسيرة نت في المحافظة إن “طيران العدوان استهدف عند الثانية بعد منتصف الليل حي البريد بمدينة عمران ما تسبب باستشهاد وإصابة 24 مدنياً بينهم ثمانية من أسرة واحدة غالبيتهم أطفال ونساء” مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة.

ولفت إلى أن البحث لا يزال جارياً حتى الآن عن ناجين بين ركام المنازل في الحي المستهدف.

وكان طيران العدوان شن مساء أمس سلسلة غارات على مدينة عمران طالت إدارة الأمن في المحافظة ومبنى الاتصالات وحياً سكنياً كما عاود قصف مبنى إدارة الأمن بغارة عند الفجر.