واشنطن تقدم إلى بوينغ يانغ في وقت قريب الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقات القمة في سنغافورة

جهينة نيوز

تقدم الولايات المتحدة قريبا إلى كوريا الشمالية جدولا زمنيا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير رافق وزير الدفاع جيمس ماتيس، خلال زيارته إلى آلاسكا.

وقال المسؤول: "سيكون هناك جدول زمني محدد، عندما نقدم إلى كوريا الشمالية مفهومنا لما يبدو عليه تنفيذ اتفاقات القمة."

وأشار إلى أن الجدول الزمني سيكون "موجزا بما فيه الكفاية، لتحديد مستوى الالتزام بوضوح " لجمهورية كوريا الشمالية.

وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة". ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وأفادت الوثيقة، بالتزام بوينغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.