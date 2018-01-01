اللجنة الانتخابية التركية: أردوغان حصل على الأغلبية في الانتخابات الرئاسية

جهينة نيوز

أعلن رئيس المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، سعدي غوفين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على الأغلبية من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وفقا للنتائج الأولية.

وقال غوفين للصحفيين: "تم فرز 97.7 بالمئة من الأصوات حتى الآن. حصل الرئيس أردوغان، على الأغلبية المطلقة من الأصوات. وقد اجتاز حاجز الـ 10% لدخول البرلمان حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب الصالح، وحزب الديمقراطية الشعبية".

ويذكر في هذا الصدد أن لائحة الانتخابات الرئاسية التركية المبكرة في 24 حزيران/ يونيو، تضمنت 6 مرشحين، هم: الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان (حزب العدالة والتنمية الحاكم)، محرم إنجي (حزب الشعب الجمهوري المعارض)، وصلاح الدين ديميرتاش (حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد)، وكذلك المرشحين المستقلين: ميرال أكشينير عن حزب الخير، تمل قره ملا أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو بيرينتشك عن حزب "الوطن" التركي.

وحصل أردوغان في الانتخابات الرئاسية على 52.5 بالمئة بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، وحصل منافسه الرئيسي إنجي على 30.7 بالمئة، وديميرتاش على 8.4 بالمئة، وأكشينير على 7.3 بالمئة، وقره ملا أوغلو على 0.9 بالمئة، وبيرينتشك على 0.2 بالمئة.

وفاز في الانتخابات البرلمانية حزب العدالة والتنميةالحاكم، بحصوله على 42.4 بالمئة بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، وحزب الحركة الوطنية القومية على 11.1بالمئة. وبالتالي، فإن التحالف الشعبي، الذي يوحدهم يحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.

بينما حصل حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري على 22.7 بالمئة، والحزب الصالح — 10.0 بالمئة، وحزب السعادة — 1.4 بالمئة، والتحالف الوطني الذي يوحدهم — 34.1 بالمئة. وحصل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على — 11.5 بالمئة من الأصوات.

هذا وأعلن الرئيس التركي عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية البرلمانية التي جرت يوم الأحد في البلاد.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد من المؤيدين له في مدينة إسطنبول: "إن النتائج غير الرسمية للانتخابات قد اتضحت، والشعب كلفني بمهمة الرئيس ومنحني السلطة التنفيذية".

وأضاف أردوغان: "كما كلف الشعب تحالف الجمهور وحزب العدالة والتنمية بمسؤولية كبيرة في البرلمان من خلال منحه السلطة التشريعية"، مشددا على أن "الشعب التركي أعطى العالم درسا بالديمقراطية من خلال نسبة مشاركته بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي بلغت 90 بالمائة".

وجاءت كلمة أردوغان في الوقت الذي كانت فيه عملية فرز الأصوات في مراكز الانتخابات ماتزال مستمرة وقبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حصل على 52.5 % من أصوات الناخبين بعد فرز 97.8 في المائة من الأصوات.

سبوتنيك