كأس العالم 2018: جدول مباريات اليوم الاثنين

جهينة نيوز

تقام اليوم الاثنين أربع مباريات في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وتأتي المباريات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى

أوروغواي تواجه روسيا في تمام الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش على ملعب سامارا.

وعلى صعيد نفس المجموعة، يصطدم منتخب مصر بمنتخب السعودية في الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش على ملعب فولغوغراد.

المجموعة الثانية

منتخب إسبانيا يواجه المغرب في تمام السادسة مساء على ملعب كالينينغراد.

وفي نفس التوقيت، يصطدم منتخب البرتغال بمنتخب إيران على ملعب موردوفيا في مدينة سارنساك.