الفيفا: لا يوجد أي دليل على تعاطي لاعبي روسيا للمنشطات

جهينة نيوز

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، امس الأحد، مزاعم وسائل إعلام بريطانية بشأن تعاطي بعض لاعبي منتخب روسيا للمنشطات، قائلا إنه لا يوجد أي دليل على تعاطي المنشطات بين لاعبي الدولة المضيفة لكأس العالم.

وقال "الفيفا" في بيان يمثل تكرارا لما ذكره في شهر مايو/أيار: "لا يوجد دليل كاف على انتهاك أي لاعب كرة القدم لقواعد مكافحة المنشطات"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيان أن التحقيق الذي فتح ضد لاعبين ضمن التشكيلة المبدئية لروسيا الشهر الماضي قد أغلق.

وحقق "الفيفا" مع روسلان كامبولوف مدافع روبن كازان، الذي كان ضمن التشكيلة الأولية لروسيا الشهر الماضي، بشأن مزاعم تعاطيه للمنشطات لكنه تعرض لإصابة في وقت لاحق وغاب عن التشكيلة النهائية.

وقال "الفيفا": "خلال التحقيقات تم فحص كل الأدلة الممكنة ولم ندخر جهدا في سبيل ذلك".

وكان الرئيس التنفيذي لوكالة مكافحة المنشطات بالولايات المتحدة الأمريكية، ترافيس تيغار، طالب بخضوع منتخب روسيا وبقوة لاختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات، وذلك لحماية ثقة الجمهور في نزاهة المونديال، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وحتى صباح الخميس 21 يونيو/حزيران الجاري، فقد أظهرت بيانات المسافات المغطاة والسرعة التي تم التوصل إليها من قبل الأفراد والفرق في كأس العالم، أن لاعبي روسيا كانوا الأكثر تفوقا بشكل جماعي من بين كل الفرق، في مباراتي مصر والسعودية.