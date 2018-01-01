أبراج يوم الأثنين 2018/6/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/25: شخصة ودودة، اجتماعي، يتمتع بذهن مرن، يحب أن يجرب أي شيء يعتقد أنه مفيد، يحب السفر، كائن ماهر ونادر، دائماً لا يدع فرصة تفوته، يحب الخوض في كل المواضيع، فطن وماهر بقضايا العمل، بارع بالتعامل مع القضايا المالية، داعم قوي لأفراد عائلته، لا يحب إطاعة الأوامر، هذه السنة السماء تمنحك أحلام كبيرة وعراقيل صغيرة، انشغالات مالية في الأشهر المقبلة، ثق بقدرك فأنت الرابح، تغيرات جذرية في أشهر الصيف، أي عمل تقوم به أو فعل سوف يهيأك لنجاح تتمتع به قريباً، يعني أن هذه السنة مميزة على صعيد الأعمال الجديدة والارتباطات، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم يلفك بعض الغموض وتطرأ مسائل مالية أفضل حل هو الحوار الهادئ وعرض المشاكل بصراحة، ابتعد عن التوتر، اليوم حركة كبيرة وصخب قوي طوال النهار، اليوم ايجابي يحمل تطورات ايجابية ونشط بالاتصالات والمقابلات مولود الحمل.

الثور: كن صبور ولا تستعجل بأمر وخاصةً فيما يتعلق بسلفة من مصرف أو تمويل أو جواب على طلب أو تطورات مهمة، ينصحك اليوم الفلك بالتفكير العميق والهدوء والراحة والانتباه لصحتك، ممكن أن تجد حل عاطفي إذا كنت تعاني من مشكلة عاطفية، يعني أنت تنظم أمورك المالية شراكة أو تأمين مولود الثور.

الجوزاء: قد تعاكسك الأوضاع وتعيش صراع في بعض الأحيان في مجال عملك وتضطر للتعامل مع بعض التأخير والفوضى، انتبه من مفاجئة طارئة فتكيف مع الأوضاع بذكاء وحكمة ربما تناضل من أجل قضية حق وتتفاجئ بموقف لا يعجبك من قبل الشركاء يعني نسبياً الوضع جيد وموضوع الشراكة يشغلك، فرصة جميلة للأمور الادارية أو التوقيع اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: قد تعاني من تراجع بأعمالك وتمر بحالة تمرد، ولم تجد الأنسب لك لذلك اليوم يوجد رهافة إحساس تضعفك أو وجود مشاكل غير قادر لحلها بسبب ضغط العمل، حاول أن تبتعد عن أي قرار متسرع، وبكّر على أعمالك لأن اليوم مهم على صعيد شأنك العام وانتبه على صحتك قليلاً، لا تبالغ في الجهد لأنه يوجد تراكم أعمال عندك مولود السرطان.

الأسد: اليوم محظوظ يدعك أن توثق الصلة وتفرح وترضي عقلك وتكثر صداقاتك، اليوم تقدر أن تجذب أكبر عدد من أشخاص مهمين مميزين يحبون رفقتك وحضورك ومناسب اليوم أيضاً لأجواء التسلية والعلاقات العاطفية، وانتبه على أموالك، بالعموم اليوم نشاط فني، محظوظ، تعارف، صوتك مسموع، توصل كلمتك، ويوجد تغيير شكلك أو تغيير مكان إقامتك مولود الأسد.

العذراء: يحمل لك نهارك بعض الضغط إذا تعثّرت خطواتك، انفراج آتي إذاً لا تجرح بكلامك أحد المقربين لأنه سوف ينتابك شعور بعدم الرضا لأن اليوم يجب أن تحافظ على هدوءك، وازن في علاقاتك الشخصية والعائلية، اليوم مناسب للأمور العقارية، صفقة عقارية، منشغل في المنزل أي خطوة تكون ناجحة على صعيد المنزل مولود العذراء.

الميزان: معنوياتك مرتفعة، تفكر في جديد وتنفتح على الآخرين، نهار فيه التزامات بالمواعيد وارتباطات، فترة تساعدك على بعض الانجازات، تبدو سعيد بعلاقات اجتماعية وعائلية وحضور يطمأنك، تحقق خطوة جبّارة بإطار الحركة والاتصالات، حاول أن تجد شخص مقرب لك وتثق به لأن اليوم عليك أن تتكلم و تركز على الحركة والتواصل والاتصالات والأخوة والأخوات مولود الميزان.

العقرب: اليوم أجواءك تتبدل، احتمال أن تتلقى مفاجئة تسعدك وتدفعك نحو قرار، يمكن أن تكون اليوم ضحية غش على صعيد مادي، حاول أن تجد حل بعيد عن أي تحدي لأنه يحمل لك نهارك أخبار جديدة، وتحتار إلى أين تذهب بالدعوات لأن اليوم يوجد دفع مال ومكاسب وهدايا عند مولود العقرب.

القوس: اليوم ايجابي تقدر أن تقنع الآخرين بوجهة نظرك، اليوم نسميك الصديق الذي نقدر أن نفكر أمامه بصوت عالي لأنك تتقدم بأفكار مثمرة ومشاريع غنية وتعرف الطريق الصحيح للوصول، يتحدث نهارك عن تعاطف وتفاهم بمحيطك وعن حنان وشعور بالأمان بالقرب منك، وتسمع أخبار جميلة يعني أنك قادر على أن تحول أحلامك لواقع ملموس لأن القمر وصل لبرجك مولود القوس.

الجدي: تبدو في حيرة، انتبه من انفعال تأخير طارئ ومزعج، لا تلجأ للتحدي أو المبارزة لأنك لن تتوقع التقدم لأن هذا التنافر فلكي قد يوّلد عندك شعور بالعزلة، يوم يوجد فيه بعض العرقلات في خطواتك، يوم عابر عليك أن ترفه عن نفسك وأن تكون هادئ وخذ نفس طويل والصبر هو يفيدك اليوم مولود الجدي.

الدلو: أنت محبوب جداً في مجال فكري أو فني، توقع لقاء مفاجئ مفرح، يوم للدعوات والتسويات، يوم رائع تغمرك الأفلاك بشعاع ايجابي معنوي تدعك قادر على الإعطاء والمساعدة وقيادة الآخرين مع ثقة بالنفس، يعني اليوم صداقات قديمة ودعوة، اليوم أنت نشيط كثيراً مولود الدلو.

الحوت: تعاني من نزاع مهني، إذاً اليوم أعطي دائماً أكثر مما يمكنك لأن تستعيد نهارك وانسى الأمر لأن يمكن وجود شيء تعمل وتراوح مكانك أو يمكن أن تقفل الباب على الماضي، ممكن أن تتطلع للأمام أو تركز على الأعمال ويمكن أن الأبواب تنفتح أمامك تدريجياً، سوف تسمع نصائح لكن هو أكثر شيء عمل مع الغرباء أو فرصة عمل إذا كنت تبحث عن عمل مولود الحوت.