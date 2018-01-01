أردوغان يعلن فوزه في الانتخابات التركية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس التركى رجب طيب اردوغان مساء الاحد فوزه فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية مما يعزز آماله في تمديد فترة حكمه المستمر منذ 15 عاما لولاية جديدة مدتها خمس سنوات .

وقال أردوغان أنه و وفقا للنتائج غير الرسمية الشعب كلفني برئاسة البلاد وكلف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية من خلال تحالف الشعب بالمسؤولية في البرلمان

و تابع أردوغان لقد تصارعنا لـ 16 عاما مع الانقلابيين والمتآمرين ولن نترك تركيا نهبا لهم ولن يكون هناك إقصاء بسبب اللغة أو الدين وسنعمل على زيادة ثراء البلاد

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز معظم الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا أن الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم يحققان تقدما مريحا في الانتخابات .

وفي سباق الانتخابات البرلمانية، قالت محطات تلفزيونية إن حزب العدالة والتنمية حصل على 45 بالمئة بينما حاز حليفه حزب الحركة القومية على نحو 12 بالمئة، وذلك بعد فرز 61 بالمئة من الأصوات. وحصل حزب الشعب الجمهوري على 21 بالمئة في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 9.7 بالمئة.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية ومحام لحزب الشعوب الديمقراطي إنهما يتوقعان أن يتجاوز الحزب الموالي للأكراد نسبة العشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان.

وذكر التلفزيون الرسمي أن نسبة الإقبال على مستوى البلاد مرتفعة، إذ بلغت نحو 87 بالمئة في كلا السباقين الانتخابيين

المصدر وكالات