السيدة أسماء تحضر المناظرة الأولى لـ البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية 2018

جهينة نيوز:

حضرت السيدة أسماء الأسد اليوم، المناظرة الأولى التي اجريت ضمن ضمن المرحلة النهائية لـ البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية 2018.

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السيدة #أسماء_الأسد تحضر اليوم المناظرة الأولى التي أجريت ضمن المرحلة النهائية لـ #البطولة_الوطنية_للمناظرات_المدرسية 2018".

وأضافت الرئاسة: "البطولة تعتبر إضافة نوعية للأولمبياد العلمي الذي تتنافس فيه الفرق عادة على 5 مواد علمية، لتأتي المناظرات كجانب جديد في التنافس، يتيح سبر القدرات الشخصية للطلاب في إطار التحليل المنطقي والحوار، وبشكل مختلف عن المواد العلمية، ولكن ضمن نفس المفهوم وفي سياق منطقي وعلمي واحد:.

المصدر: رئاسة الجمهورية