تركيا.. أردوغان يتصدر نتائج صندوقه الانتخابي

جهينة نيوز:

حصد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 188 صوتا من الصندوق الانتخابي الذي أدلى فيه بصوته.

وأدلى أردوغان بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت اليوم الأحد، في الصندوق الانتخابي رقم (3275)، بمركز "صفوت جبي" بمنطقة أوسكودار بإسطنبول، وفقا لما اوردته وكالة الاناصول الرسمية في تركيا.

وبعد فرز البطاقات الانتخابية في الصندوق المذكور، تبيّن حصول أردوغان على 188 صوتا من أصل 331 صوتا.

وكان نصيب منافسه محرّم إنجة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، من الصندوق ذاته، 103 أصوات.

وحصدت مرال أقشنر مرشحة حزب "إيي"، 23 صوتا، بينما نال صلاح الدين دميرطاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي، 9 أصوات.

وحصل تمل قرة ملا أوغلو مرشح حزب السعادة على 3 أصوات، ومرشح حزب الوطن على 3 أصوات.

كما تصدّر أردوغان نتائج الانتخابات في قرية إلماليك بولاية يالوفا، مسقط رأس مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة، حيث حصل هناك على تأييد 814 ناخبا.

وحظي إنجة بتأييد 456 ناخبا في قريته، بينما نالت أقشنر تأييد 21 ناخبا، ودميرطاش 7 ناخبين.

وتصدّر أردوغان أيضا، نتائج الصندوق الانتخابي لمرال أقشنر، بحصوله على تأييد 175 ناخبا، فيما جاء إينجة بالمرتبة الثانية بـ 115، وأقشنر ثالثا بـ 32 ناخبا.

وحقق أردوغان المرتبة الأولى في الصندوق الانتخابي الذي أدلى فيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بصوته في ولاية إزمير غربي البلاد.

وحصل أردوغان في هذا الصندوق على تأييد 153 ناخبا، وبينما حصل مرشح الشعب الجمهوري المعارض على 136 صوتا، ومرال أقشنر على 21 صوتا.