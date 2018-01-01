مدرب مصر.. قد تكون مباراة السعودية في المونديال هي الأخيرة لي

جهينة نيوز:

ألمح الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمصر إلى إمكانية رحيله عن تدريب الفريق عقب مواجهة السعودية غدًا الإثنين في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، قال كوبر "لا أستبعد أي شيء، قد تكون مباراة السعودية هي الأخيرة لي، وبالتأكيد أريد أن أجعل الجميع سعداء".

ورفض كوبر التعليق على الأنباء التي ترددت حول وجود مشاكل في معسكر الفراعنة بروسيا، قائلًا إنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف " بالنسبة للمشاكل في المنتخب هناك الكثير من الشائعات التي تثار حول الفراعنة، فأين الأدلة على ذلك، وحدة الصف حاضرة بقوة، ولا يتعدى الأمر وجهات نظر".

وأوضح كوبر "لاعبو مصر يضعون صوب أعينهم تحقيق انتصار للفراعنة في تاريخ كأس العالم، لذا فإننا سنخوض مباراة السعودية بمنتهى الجدية من البداية".

وأشار "المنتخب السعودي قوي، وجاهزون للمباراة، وفي كرة القدم هناك قواعد المنافسة الشريفة، واللاعبون يحظون بالحماية".

ومن جانبه، قال قائد منتخب مصر عصام الحضري في المؤتمر الصحفي، " سأكون سعيدًا جدًا لو شاركت وسجلت الرقم القياسي فيما يتعلق بأكبر حارس مرمى يشارك في كأس العالم عبر التاريخ، لكن هذا الأمر غير مؤكد الآن".

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن السعودية المتذيل، فيما تتصدر روسيا الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أوروغواي.