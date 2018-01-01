كيروش: ايران ستقاتل لتحقيق أحلامها بالمونديال

جهينة نيوز:

قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لإيران إن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق أحلامه خلال لقاء البرتغال غدًا الإثنين في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أكد كيروش "بالنسبة لإيران ، من الشرف العظيم أن أكون هنا اليوم ، مع العلم أننا غدًا سنقاتل من أجل أحلامنا، نحن متفائلون تمامًا وملتزمون بتجربة التأهل التاريخي للمرحلة الثانية ضد البرتغال".

وأضاف "نحن مستعدون للتنافس في هذه اللعبة بشرف وكرامة، مع العلم أننا تعلمنا دروسًا ضد المغرب وإسبانيا، أن أكون فريقاً أفضل ولاعبا أفضل، أود أيضًا أن أبدي امتناني للروس الذين جعلونا نشعر بأننا في وطننا بدعمهم الجماهيري".

وأوضح "أنا لا يمكن الكشف عن خطتنا، وإذا كانت إسبانيا والمغرب صعبة، فالبرتغال أصعب، نحن لم نأت هنا لمباريات سهلة".

وأشار كيروش "اللاعبون يحلمون باللعب ضد كريستيانو رونالدو وضد نجوم البرتغال، وهم متحمسون للغاية، ونحن سنحاول أن نفعل الأفضل والتركيز من الدقيقة الأولى".

واختتم كيروش تصريحاته بالقول "لدينا حلم، قتال من أجل ذلك وليس لدينا شيء لنخسره، نأمل أن نحصل على الحظ السعيد الذي نحتاجه دائمًا".

وتحتل إيران المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق نقطة خلف منتخبي إسبانيا والبرتغال، بينما تتذيل المغرب الترتيب بلا رصيد من النقاط.