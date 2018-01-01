ماكرون.. فرنسا "لا تتلقى دروساً من أحد"

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا "لا تتلقى دروساً من أحد" في ما يخص ملف المهاجرين لأنها "الدولة الثانية من حيث عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم هذا العام"، في ردّ على انتقادات روما للموقف الفرنسي.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى القمة المصغّرة التي تجمع 16 دولة أوروبية حول مسألة الهجرة: "يجب ألا ننسى قيمنا، سأكون عنيداً في هذه النقطة".

وكان وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني قد انتقد بشدة السبت "عجرفة" الرئيس الفرنسي، قائلاً: "اذا كانت العنجهية الفرنسية تفكر في تحويل ايطاليا الى مخيّم لاجئين لكل أوروبا، ربما من خلال دفع بعض اليوروهات كبقشيش، فإنها مخطئة تماماً".