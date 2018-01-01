اليابان تتعادل مع السنغال في إطار المجموعة الثامنة

جهينة نيوز:

تعادل المنتخب السنغالي مع نظيره الياباني (2-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2018.

وسجل هدفي السنغال كل من، ساديو ماني بالدقيقة "11"، وموسى واجي "71"، بينما أحرز تاكاشي إينوي "34، وكيسوكي هوندا "78"، هدفي اليابان.

وبهذا التعادل، يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثامنة، بـ4 نقاط لكل منهما، أمام بولندا وكولومبيا (بدون رصيد).

وبدأ المنتخب السنغالي المباراة بطريقة "4-3-3"، ومارس ضغطًا عاليًا على لاعبي اليابان.

وشكل الجناحان، ساديو ماني وإسماعيلا سار، خطورة كبيرة على الدفاع الياباني.

ومن جانبه، اعتمد المنتخب الياباني على طريقته المعتادة "4-4-1-1"، وعانى الفريق من القوة البدنية للاعبي السنغال، إلا أن الساموراي الأزرق قدم أداءً جيدًا، في الشوط الثاني.

وافتتح منتخب السنغال التهديف مبكرًا، في الدقيقة 11، من أول هجمة على مرمى اليابان، حيث أبعد كاواشيما تسديدة من يوسف سابالي، بطريقة خاطئة، لتصطدم بساديو ماني، وتسكن الشباك.

وكاد إسماعيلا سار، أن يسجل الهدف الثاني للسنغال، بعد ضربة مقصية في الدقيقة 22، نجح كاواشيما في التصدي لها بنجاح

وشكلت الجهة اليمنى لمنتخب السنغال، خطورة كبيرة في الشوط الأول، من خلال سرعات موسى واجي وإسماعيلا سار.

ونجح تاكاشي إينوي، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 34، بعد تمريرة من ناجاتومو وتسديدة على يسار ندياي، في أول اختبار حقيقي للحارس السنغالي.

تراجع أداء السنغال عقب هدف التعادل، وبدأت اليابان في السيطرة والاستحواذ على الكرة، من أجل محاولة الوصول إلى مرمى ندياي، لكن دون فاعلية حقيقة.

وأنقذ كاواشيما مرماه في الدقيقة 39، من هدف محقق، بعدما انفرد مباي نيانج، وسدد الكرة ليبعدها الحارس إلى خارج منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1)، بعد 45 دقيقة متكافئة بين المنتخبين.

وعرفت الدقيقة 49، فرصة خطف هدف الأسبقية لليابان، عن طريق يويا أوساكو، لكن الرأسية وصلت سهلة إلى يدي الحارس السنغالي ندياي.

ورد بابا أليون ندياي، بتسديدة قوية على مرمى اليابان، في الدقيقة 51، إلا أنها مرت بمحاذاة القائم.

وفشل أوساكو، في تسجيل فرصة ذهبية سهلة بالدقيقة 60، بعد عرضية مرت من بين قدميه، ليضيع على فريقه فرصة التقدم.

واستمرت الهجمات اليابانية، ففي الدقيقة 63، حرمت العارضة الساموراي من الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من إينوي.

وعاد منتخب السنغال للتقدم مرة أخرى، في الدقيقة 71، عن طريق موسى واجي، الذي استقبل كرة عرضية من يوسف سابالي، وسددها بقوة في المرمى.

ونجح البديل كيسوكي هوندا، في تسجيل هدف التعادل لليابان، بالدقيقة 78، بعد خطأ فادح من حارس السنغال في تقدير الكرة، بعد خروجه بشكل خاطئ من مرماه، لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2).