المعارضة التركية تحذر من مخالفات تصويت بالانتخابات جنوب شرق البلاد

جهينة نيوز

أعرب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الأحد عن قلقه جراء عدد الشكاوى بشأن حدوث مخالفات في عملية التصويت في جنوب شرق البلاد مع إدلاء الأتراك بأصواتهم في الاقتراع الذي يشهد منافسة هي الأشد منذ سنوات.

وأفاد حزب الشعب الجمهوري وهو حزب محرم إينجه المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، أن قيادات في الحزب أكدت وقوع مخالفات في محافظة شانلي أورفا.

وقال الناطق باسم الحزب بولنت تيزجان للصحافيين في أنقرة "وردت الكثير من الشكاوى من شانلي أورفا. تدخل زملاؤنا حيث وقعت" هذه الحالات.

وأفاد أنه تم تقديم شكاوى إلى اللجنة الانتخابية في المنطقة والهيئة العليا للانتخابات، مضيفاً "نحاول ضمان سلامة صناديق الاقتراع".

لكن لدى ادلائه بصوته في اسطنبول، أكد أردوغان "تم إبلاغي بعدم وجود أي مشاكل جدية في انحاء تركيا" في ما يتعلق بسلامة عملية الاقتراع.

وخلال المؤتمر الصحافي، عرض تيزجان تسجيلاً مصوراً من منطقة سروج في شانلي أورفا أفاد الحزب أنه تأكد من صحته، تحدث فيه شخص عن وجود أصوات في صندوق الاقتراع يتجاوز عددها الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وأشار تيزجان إلى حادثة أخرى وقعت في منطقة الايوبية في شانلي اورفا حيث قال إن مئة صوت أحضروا إلى صندوق اقتراع ليلاً لصالح "تحالف الشعب" الذي يجمع بين حزب أردوغان، العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية.

وندّد تيزجان بوجود مسلحين في شوارع سروج قال إنهم يشكلون أجواء تهديد خلال الانتخابات.

وحذر من أنهم "يحاولون الضغط على الناخبين في سروج... يحاولون خلق ما يشبه أجواء تهديد للناخبين يوم الاقتراع".

واستجاب عشرات آلاف المواطنين الأتراك لدعوات المعارضة لمراقبة الاقتراع فيما تم نشر مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للإشراف على سير العملية الانتخابية.

المصدر : ا ف ب