X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
المعارضة التركية تحذر من مخالفات تصويت بالانتخابات جنوب شرق البلاد
بالفيديو .. ملخص مباراة انكلترا و بنما
إنجلترا تكتسح بنما بسداسية وتصطحب بلجيكا للدور الثاني
ظريف: أميركا تريد دفع ايران للخروج من الاتفاق النووي
شاهد: أول فنانة خليجية تقود سيارتها في شوراع الرياض
أنصار الله" تكشف حصيلة ما خسره "التحالف العربي" في 3 أسابيع!
ذهبية بطولة روسيا الاتحادية لفئة الماسترز من نصيب السباح السوري فراس معلا
طريق حمص مصياف في الخدمة خلال أيام
استشهاد شخص بانفجار لغم من مخلفات "داعش" شرق بلدة الرشيدة بريف السويداء
حماة: دورة تكميلية للطلاب الراسبين في مادتين من الاول الابتدائي وحتى الثامن الاعدادي
نتنياهو: حصلنا على تأييد أمريكي مطلق لحماية أمننا في المناطق المتاخمة لغزة
استشهاد طفلة واصابة 3 مدنيين بجروح باعتداء الارهابيين على المدنيين في السويداء وريفها
مونديال روسيا.. مباريات اليوم الأحد
اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول!
شعبية الرئيس الفرنسي في انخفاض!
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو .. ملخص مباراة انكلترا و بنما
الأحد, 24 حزيران 2018 الساعة 18:14 |
رياضة
,
مونديال روسيا 2018
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
إنجلترا تكتسح بنما بسداسية وتصطحب بلجيكا للدور الثاني
بالفيديو .. ملخص مباراة ألمانيا و السويد
فوز ثمين للألمان على السويد وعودة الأمل
بالفيديو...ملخص مباراة المكسيك و كوريا الجنوبية
المكسيك تضع قدمًا في ثمن نهائي المونديال و تتغلب على كوريا الجنوبية
اقرأ المزيد...
إنجلترا تكتسح بنما بسداسية وتصطحب بلجيكا للدور الثاني
مونديال روسيا.. مباريات اليوم الأحد
هدف كروس القاتل في شباك السويد يدخل تاريخ ألمانيا
بالفيديو .. ملخص مباراة ألمانيا و السويد
فوز ثمين للألمان على السويد وعودة الأمل
بالفيديو...ملخص مباراة المكسيك و كوريا الجنوبية
المكسيك تضع قدمًا في ثمن نهائي المونديال و تتغلب على كوريا الجنوبية
بالفيديو .. ملخص مباراة تونس و بلجيكا
تونس تودع المونديال بهزيمة كبيرة أمام بلجيكا
كأس العالم 2018: جدول مباريات اليوم
بالفيديو .. ملخص مباراة سويسرا و صربيا
مصر تقرر رفع شكوى للفيفا بحق حكم مباراة روسيا
السعودية تصادر 12 ألف جهاز لقرصنة بث شبكة قنوات بي ان سبورتس
فيفا يحقق بوقائع تشويش محتملة قد تغير نتائج مباريات المونديال..
سويسرا تتغلب على صربيا بهدف قاتل
أضف تعليق
أخبار اخرى
المعارضة التركية تحذر من مخالفات تصويت بالانتخابات جنوب شرق البلاد
بالفيديو .. ملخص مباراة انكلترا و بنما
إنجلترا تكتسح بنما بسداسية وتصطحب بلجيكا للدور الثاني
ظريف: أميركا تريد دفع ايران للخروج من الاتفاق النووي
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأحد 2018/6/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
بالفيديو .. ملخص مباراة ألمانيا و السويد
بالفيديو .. ملخص مباراة تونس و بلجيكا
بالفيديو...ملخص مباراة المكسيك و كوريا الجنوبية
الأكثر مناقشة
ماكرون يعرب عن أمله بتعزيز الحوار مع تركيا
الرئيس الأسد.. الحوار مع الولايات المتحدة مضيعة للوقت
ميركل تقرض الأردن 100 مليون دولار!
سورية تدين بشدة وترفض توغل قوات تركية وأمريكية في محيط منبج
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.