ظريف: أميركا تريد دفع ايران للخروج من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الولايات المتحدة الاميركية تعمل على دفع ايران للخروج من الاتفاق النووي مشيرا الى انه لاوروبا مصالح استراتيجية في الحفاظ على هذا الاتفاق.

وخلال اجتماع لغرفة التجارة والصناعة والتعاون والزراعة الايرانية اليوم قال ظريف ان هدف اميركا هو خروج ايران من الاتفاق النووي وهي معزولة بسبب هدفها هذا ولكن ذلك لا يعنى اطلاقا باننا لا نخرج من

الاتفاق ابدا.

واضاف لاوروبا مصالح استراتيجية فى الحفاظ على الاتفاق النووي ولكن السؤال هنا ما هو الثمن الذى يمكن ان تقدمه من اجل هذا الامر. واشار الى ان هدف اعداء ايران ليس اسقاط النظام او الحكومة في

البلاد بل تدميرها وقال ان "وكالة رويترز تبث يوميا 50 خبرا كاذبا عن اقتصاد ايران وهناك مجموعة معينة مدعومة ماليا من احدى الدول المجاورة تثير التوتر فى السوق عبر بث مزاعم ان الجميع يخرجون من ايران".

وكان الرئيس الاميركى دونالد ترامب اعلن فى الثامن من ايار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 بينما اعلنت بقية الاطراف الدولية الموقعة عليه

التزامها به وضرورة بقائه.

واعرب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في وقت سابق اليوم عن أمله في ان تقدم الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي حتى نهاية الشهر الجاري مقترحات عملية لتلبية مطالب ايران فيما يتعلق بالاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.