شاهد: أول فنانة خليجية تقود سيارتها في شوراع الرياض

جهينة نيوز

شاركت فنانة خليجية السعوديات في يومهن التاريخي عبر قيادتها لسيارتها في شوارع العاصمة السعودية الرياض.

فبعد ساعات على نفاذ الأمر الملكي السعودي والذي أتاح للمرأة قيادة السيارة، نشرت الفنانة الكويتية نوال مقطعا مصورا وهي تقود سيارتها في شوارع العاصمة الرياض، مشيدة بالقرار الملكي السعودي.

وشاركت الفنانة الكويتية مقطعاً مصوراً، عبر موقع التواصل "سناب شات"، وقالت: "بينما كانت تقود السيارة في شوراع الرياض، إن القيادة في العاصمة السعودية "تهبل"، وأضافت: "والله يستاهلون، والله فرحانة لهم، هذا أبسط حقوقهم، الحمد لله".

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها، وأعلنت دائرة المرور بالسعودية أنه تنفيذا للأمر السامي رقم (905) سمح للنساء اللاتي يحملن رخص قيادة مناسبة بقيادة المركبة على الطرقات في عموم المملكة اعتبارا من اليوم.