طريق حمص مصياف في الخدمة خلال أيام

جهينة نيوز

أعلن المهندس محمود العلي مدير فرع المواصلات الطرقية بحمص أن طريق حمص ‏مصياف القديم سيوضع في الخدمة خلال أيام .

وقال العلي أنه “خلال يومين سيتم إنهاء ‏أعمال صيانة وتأهيل الطريق داخل بلدات تلدو وكفرلاها وتلذهب بطول نحو 10 كم وتم ‏ردم كافة الحفر والانفاق التي خلفتها الأعمال الإرهابية في منطقة الحولة وتنفيذ أعمال القشط ‏والتزفيت للمواقع المخربة”.‏

وأضاف العلي أن أعمال التأهيل لكامل الطريق من مفرق القبو حتى نهاية بلدة ‏عقرب مستمرة بالتوازي مع صيانة الطريق داخل البلدات وتبلغ القيمة الاجمالية لكافة ‏الأعمال على طول الطريق نحو 200 مليون ليرة.‏

وكانت ورشات الخدمات الفنية أنهت أعمال إزالة السواتر الترابية والأنقاض ‏وتنظيف جوانب الطريق مع بدء خروج الإرهابيين من منطقة الحولة قبل نحو شهر.

سانا