طريق حمص مصياف في الخدمة خلال أيام

جهينة نيوز
أعلن المهندس محمود العلي مدير فرع المواصلات الطرقية بحمص أن طريق حمص مصياف القديم سيوضع في الخدمة خلال أيام .
وقال العلي أنه “خلال يومين سيتم إنهاء أعمال صيانة وتأهيل الطريق داخل بلدات تلدو وكفرلاها وتلذهب بطول نحو 10 كم وتم ردم كافة الحفر والانفاق التي خلفتها الأعمال الإرهابية في منطقة الحولة وتنفيذ أعمال القشط والتزفيت للمواقع المخربة”.
وأضاف العلي أن أعمال التأهيل لكامل الطريق من مفرق القبو حتى نهاية بلدة عقرب مستمرة بالتوازي مع صيانة الطريق داخل البلدات وتبلغ القيمة الاجمالية لكافة الأعمال على طول الطريق نحو 200 مليون ليرة.
وكانت ورشات الخدمات الفنية أنهت أعمال إزالة السواتر الترابية والأنقاض وتنظيف جوانب الطريق مع بدء خروج الإرهابيين من منطقة الحولة قبل نحو شهر.
سانا