حماة: دورة تكميلية للطلاب الراسبين في مادتين من الاول الابتدائي وحتى الثامن الاعدادي

جهينة نيوز

افتتحت مديرية تربية حماة اليوم دورة للطلاب المكملين دراسيا للعام الدراسي 2017/2018 حيث من المقرر أن يلتحق بهذه الدورات التلاميذ الراسبون فى الصفوف من الاول الابتدائي وحتى الثامن الاعدادي.

وأوضح رئيس شعبة التعليم الالزامي في تربية حماة عبد الحليم العمر أن مدة الدورة شهران يخضع فى نهايتها التلميذ لاختبار مبينا أنه يجب الا يتجاوز عدد مواد الرسوب مادتين دراسيتين على الاكثر

ويستثنى من الدورة التلاميذ الراسبون في مادة السلوك للصفين السابع والثامن.

ولفت العمر الى أنه يتم تعليق نتائج التلاميذ المكملين فى مدارسهم لحين انتهاء الدورة حيث يخضع الناجحون والراسبون فى الدورة لاحكام النظام الداخلى كل حسب صفه مشيرا الى أنه يتم خلال الدورة اجراء عملية تقويم مستمر لاداء المتعلمين وتشمل المذاكرات التحريرية ودرجة أعمال التلميذ والاختبارات القصيرة والواجبات وأوراق العمل.

ويبلغ عدد المراكز التي ستتم اقامة دورات المكملين فيها 14 مركزا موزعة ضمن المدينة والمناطق فيما بلغ عدد التلاميذ المسجلين بالدورة 6673 تلميذا.

سانا