نتنياهو: حصلنا على تأييد أمريكي مطلق لحماية أمننا في المناطق المتاخمة لغزة

جهينة نيوز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب حصلت على تأييد مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية لعملياتها من أجل أمنها وأمن مواطنيها في المناطق المتاخمة لقطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، اليوم الأحد "المباحثات التي أجريتها مع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات تركزت على الوضع في غزة".

وأضاف نتنياهو "إسرائيل حصلت على تأييد مطلق لعملياتها من أجل حماية أمنها وأمن مواطنيها في المناطق المتاخمة لغزة". وتابع نتنياهو "المباحثات تناولت البدائل الممكنة للمشكلة الإنسانية في غزة دون تعزيز قوة حماس".

وكان نتنياهو اجتمع بالمبعوثين الأمريكيين مرتين خلال اليومين الماضيين؛ لبحث الأوضاع في المنطقة وما يسمى بالخطة الأمريكية لعملية السلام، والوضع في قطاع غزة.

وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ عام 2007، والذي شهد انقساما بين الحركتين عقب الانتخابات التشريعية.

ووصل كوشنير وغرينبلات، ظهر أمس الأول الجمعة، إسرائيل، وذلك في ختام جولة شرق أوسطية شملت القاهرة والرياض وعمان والدوحة، حيث غادرا عائدين إلى واشنطن مساء أمس السبت

وتتواصل المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، للشهر الثالث على التوالي، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.