استشهاد طفلة واصابة 3 مدنيين بجروح باعتداء الارهابيين على المدنيين في السويداء وريفها

جهينة نيوز

استشهدت طفلة واصيب /3/ مدنيين بينهم امرأة نتيجة اعتداء التنظيمات الارهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف درعا الشرقى بالقذائف الصاروخية على مدينة السويداء وقرية الدور بريفها الغربي.

وأفاد مصدر طبي بأن طفلة استشهدت متأثرة بجروح ناتجة عن شظايا قذيفة سقطت على منزل ذويها أطلقها ارهابيون على قرية الدور مبينا أن الطفلة دخلت بحالة اسعافية الى المشفى الوطني بالسويداء وهي في حالة حرجة وتم اجراء التدخلات الجراحية والعلاجية اللازمة لكن اصابتها البليغة أدت الى استشهادها.

وحسبما افادت سانا أن قذيفة صاروخية أطلقها ارهابيون يتحصنون في بلدة بصر الحرير وقرية ناحتة بريف درعا الشرقى سقطت على أحد المنازل فى قرية الدور بريف السويداء الغربي أسفرت عن اصابة طفلة بجروح بليغة ووقوع أضرار مادية فى منزل ذويها.

ولفتت الى أن التنظيمات الارهابية استهدفت بعد ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية الاحياء السكنية في مدينة السويداء ما تسبب باصابة /3/ مدنيين بينهم امرأة ووقوع أضرار مادية فى ممتلكات الاهالى ومنازلهم والمحال التجارية.