مونديال روسيا.. مباريات اليوم الأحد

جهينة نيوز:

يتنافس اليوم الأحد 24 حزيران، 6 منتخبات في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا.

حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

المجموعة السابعة

إنكلترا تواجه بنما على ملعب نوفوجرود في تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش، الثالثة ظهرا بتوقيت دمشق.

المجموعة الثامنة

اليابان والسنغال يصطدمان على ملعب إيكاترينبرغ في تمام الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، السادسة عصرا بتوقيت دمشق.

وفي نفس المجموعة، يلتقي المنتخب الكولومبي بنظيره البولندي على ملعب كازان، في تمام السادسة مساء بتوقيت غرينتش، التاسعة مساء بتوقيت دمشق.