رسالة محمد عبده للسعوديين: كونوا عونا للسائقات السعوديات وامنحوهن الثقة!

الأحد, 24 حزيران 2018 الساعة 12:49 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رسالة محمد عبده للسعوديين: كونوا عونا للسائقات السعوديات وامنحوهن الثقة!

جهينة نيوز

وجه الفنان السعودي محمد عبده رسالة للسعوديين ناصحا إياهم بالرفق بالسائقات وأن يكونوا قدوة لهن، بعد إنفاذ القرار الملكي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وقال فنان العرب في مقطع فيديو نشره عبر موقع سناب شات: "امنحوهن الثقة والأمان لمساعدتهن على التمكن من القيادة والأولوية في السير، وأنا على ثقة بأن الكل سيلتزم بهذا الأمر".

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ اليوم، تنفيذا لقرار صدر عن الملك سلمان العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

المصدر: "عكاظ"


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