مروان خوري يرفض التعامل مع اليسا فنياً.. والسبب؟

جهينة نيوز:

أعاد الفنان اللبناني مروان خوري موقفه السابق برفض التعاون الفني مع مع مواطنته الفنانة إليسا.

وحيث أكد خلال الندوة الصحافية التي حضرها قبل حفله الفني في مهرجان "موازين"، أنه لا ينوي حتى اليوم التعامل فنيًا من جديد مع إليسا، لعدم وجود توافق في الطباع بينهما.

وكان الخلاف ظهر الى العلن منذ عام 215، بسبب أغنية "لو" التي لم يضمها أي منهما إلى ألبومه رغم النجاح الذي حققته، كما رفض كلاهما تسلم جائزة "موريكس دور" عن الأغنية.

وأعلن خوري أنه يحضر لمسرحية جديدة مستقاة من التراث العالمي، لحن أغانيها كما يقوم ببطولتها.

ويستعد أيضًا لتصوير موسم ثانٍ من برنامج "طرب مع مروان" بعد نجاح الموسم الأول.