القضاء على عدد من ارهابيي "داعش" في محافظة صلاح الدين العراقية

جهينة نيوز

قضت القوات الامنية العراقية على عدد من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مصادر استخبارية قولها ان القوات الامنية استطاعت بعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة القضاء على المخطط والمدبر لتفجيرات وعمليات خطف في تنظيم "داعش/" الارهابي المدعو "ابو سلام العراقي" في احد الانفاق مع خمسة من مرافقيه في جزيرة الشرقاط.

وتنفذ القوات الامنية العراقية حملات امنية واسعة في محافظة صلاح الدين للقضاء على الخلايا الارهابية فيها.

وفي السياق نفسه ذكر المتحدث باسم مركز الاعلام الامني العميد يحيى رسول في بيان ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 القت القبض على شخصين كانا يقومان بزرع عبوات ناسفة في محيط بعض المنازل مستهدفين ساكنيها بمنطقة البوطيبان في الرمادي بمحافظة الانبار غرب العراق.