طهران تمهل الاتحاد الاوروبي حتى نهاية الشهر لتقديم مقترحات حول الاتفاق النووي

جهينة نيوز

اعرب مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي عن أمله في ان تقدم الدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي حتى نهاية الشهر الجاري مقترحات عملية لتلبية مطالب ايران فيما يتعلق بالاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

ونقلت وكالة فارس الايرانية عن عراقجي قوله امس ان فرنسا وبريطانيا والمانيا والاتحاد الاوروبي قطعوا وعدا بتقديم مقترحات تتضمن حلولا عملية لضمان مطالب ايران حول الاتفاق النووي ونحن ننتظر ونتوقع تسليم هذه المقترحات حتى نهاية الشهر الجاري.

واوضح عراقجي انه تم خلال الاسابيع الاخيرة اجراء محادثات مكثفة مع اوروبا والصين وروسيا حول الاتفاق النووي مشيرا الى ان ايران لم تتخذ حتى الان قرارا بالبقاء او الانسحاب من الاتفاق النووي وان ذلك يعتمد على ارادة وقدرة الاطراف الاخرى لتحقيق مطالب طهران.

وبين عراقجي ان الاتفاق النووي يمر حاليا بظروف غير عادية والجميع يدرك انه مع انسحاب اميركا من الاتفاق فان الوضع غير طبيعى فى حين ان ايران والاعضاء الباقين فى الاتفاق يسعون الى استمراره.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في الثامن من ايار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الموقع بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 بينما اعلنت بقية الاطراف الدولية الموقعة عليه

التزامها به وضرورة بقائه.