الاتصالات تعود للمعضمية اليوم وللغوطة الشرقية في أشهر

جهينة نيوز

كشف مدير اتصالات ريف دمشق جمال القالش عن عودة الاتصالات الهاتفية اليوم للعمل في المعضمية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز مركز الهاتف وإعادته للخدمة بعد تحرير القسم الغربي منذ عامين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف القالش: الأضرار كانت كبيرة سواء في المقسم أو التجهيزات الفنية، مؤكداً أن شركة اتصالات تمكنت من تجاوز المشكلات وإعادة وضع المقسم إلى الخدمة.

وفيمــا يتعلــق بعودة الاتصـالات إلى الغوطــة الشرقيــة أكد القالش أنه لا يمكن تحديد وقت معيّن لإعادتها للخدمة وهنالك جهود لإعادتها خلال أشهر وليس سنوات ومن الممكن أن تُنجز قبل نهاية هذا العام.