ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ31 في وقت عصيب على الأرجنتين

جهينة نيوز

يحتفل اليوم الأحد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يشارك مع منتخب "التانغو" في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بعيد ميلاده الـ31.

ويأتي احتفال ميسي بعيد ميلاده في وقت يمر فيه منتخب الأرجنتين بفترة عصيبة، حيث يخوض بعد غد الثلاثاء، مباراة مصيرية أمام نيجيريا في ختام منافسات المجموعة الرابعة لموديال روسيا 2018.

وأي نتيجة غير الفوز في هذه المباراة ستعني خروج "راقصي التانغو" مبكرا من بطولة كأس العالم، وهو ما سيؤدي لتكريس عقدة ميسي مع منتخب بلاده، حيث فشل "البرغوث" حتى الآن في التتويج معه بأي لقب كبير.

المصدر:mir24.tv