ترامب: بإمكاني حل مشكلة النزاعات التجارية مع الصين

جهينة نيوز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد بأنه سيكون قادرا على حل مشكلة النزاعات التجارية مع الصين، كونه أنشأ "علاقة جيدة" مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وقال الرئيس الأمريكي بمنتدى للجمهوريين في لآس فيغاس: "ربما نكون قد خسرنا 500 مليار دولار خلال العام الماضي في التجارة مع الصين، لذلك أطلقنا عملية المفاوضات، وأعتقد أن هذا سيتم تسويته مع الصين، لأن لدينا علاقات جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ"، واعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى "تفاهم مع الصين" بنهاية المطاف.

وصعدت الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءات التجارية ضد الشركات والمنتجات الصينية، وفرضت رسوما وضرائب جديدة عليها.

وجرت محادثات تجارية بين البلدين في الفترة ما بين 3-4 أيار/مايو الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد بينهما بسبب رسوم الاستيراد الأمريكية على الفولاذ والألومنيوم، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن بإدخال رسوم تجارية تؤثر على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدةـ بمقدار يصل إلى 150 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفات شديدة من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، في صلة إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا نسبة 21.4 بالمئة.