واشنطن تتخلى عن "المعارضة المسلحة" في جنوب سوريا!

جهينة نيوز

أبلغت واشنطن "فصائل المعارضة المسلحة الرئيسية" ضرورة ألا تتوقع حصولها على دعم عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم ضخم يشنه الجيش السوري لاستعادة مناطق تسيطر عليها "المعارضة" جنوبي سوريا والمناطق المجاورة للأردن ومرتفعات الجولان السوري المحتل.

وأوردت نسخة من رسالة بعثت بها واشنطن إلى قادة ميليشيا "الجيش الحر" واطلعت رويترز عليها، أن الحكومة الأمريكية تريد توضيح "ضرورة ألا تبنوا قرارتكم على افتراض أو توقع قيامنا بتدخل عسكري".

وقالت الرسالة الأمريكية لمسلحي "المعارضة" أيضا إن الأمر يعود إليهم فقط في اتخاذ القرار السليم بشأن كيفية مواجهة الحملة العسكرية التي يشنها الجيش السوري بناء على ما يرون أنه الأفضل بالنسبة لهم .