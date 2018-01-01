الأتراك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

جهينة نيوز

يدلى المواطنون الأتراك بأصواتهم، اليوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل بداية نظام جديد لرئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة.

ووعد محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني خلال كلمة أمام حشد في اسطنبول يوم السبت حضره ما لا يقل عن مليون شخص بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة بـ"توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي في ظل أردوغان"، حسبما نقلت رويترز.

يشار إلى أن التصويت سيبدأ في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الخامسة مساء . ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان تركيا الذي يبلغ 81 مليون نسمة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ولكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو/تموز في حين قد يخسر حزبه العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية مما قد ينذر بتوترات متزايدة بين الرئيس والبرلمان.

ويأتي من بين المرشحين الآخرين للرئاسة صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد المسجون حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب والتي ينفيها، وإذا تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حد العشرة في المئة اللازم لدخول البرلمان سيصعب على حزب العدالة والتنمية الحصول على أغلبية.

سبوتنيك